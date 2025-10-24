Milena Mancini morta per una liposuzione la verità dall' autopsia | intestino perforato per una cannula introdotta troppo in profondità

Milena Mancini, 56 anni, imprenditrice di Isola Liri, è morta tragicamente in Turchia a causa di complicazioni legate a un intervento di liposuzione che si è trasformato in un. 🔗 Leggi su Leggo.it

milena mancini morta liposuzioneMilena Mancini morta per una liposuzione, la verità dall'autopsia: intestino perforato per una cannula introdotta troppo in profondità - Milena Mancini, 56 anni, imprenditrice di Isola Liri, è morta tragicamente in Turchia a causa di complicazioni legate a un intervento di liposuzione che si è trasformato in ... Lo riporta leggo.it

