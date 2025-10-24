Milena Mancini morta dopo liposuzione ora la verità dall’autopsia | morte terribile

È morta a 56 anni l’imprenditrice di Isola Liri Milena Mancini, vittima di un tragico errore chirurgico durante un intervento di liposuzione in Turchia. L’operazione, che doveva essere di routine, si è trasformata in un incubo: una cannula inserita troppo in profondità ha provocato una perforazione intestinale, scatenando una grave infezione che ha portato alla sepsi e infine alla morte della donna. L’ autopsia eseguita al Policlinico Gemelli di Roma ha confermato che la perforazione ha causato una infezione interna rapidamente degenerata in sepsi, aggravata da un trattamento tardivo e da un ritardo nel trasferimento verso una struttura più attrezzata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

