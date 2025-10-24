Milena Mancini morta a Istanbul | ‘Intestino perforato durante la liposuzione’ si indaga sulla clinica

Cosa è emerso dall’autopsia. C’è un primo verdetto medico sulla morte di Milena Mancini, la 56enne imprenditrice di Isola Liri (Frosinone) deceduta in Turchia dopo un intervento di liposuzione addominale. L’autopsia svolta ieri sera al Policlinico Gemelli di Roma avrebbe confermato una tragica ipotesi: durante l’intervento estetico una cannula sarebbe stata inserita troppo in profondità, perforando l’intestino. Da lì un’infezione interna si è rapidamente trasformata in sepsi, risultata fatale. Indagini ancora in corso, ma fonti investigative parlano già di una probabile responsabilità chirurgica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

