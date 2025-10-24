Milano Unica riflettori puntati sulle nuove tendenze

In occasione dell'evento di presentazione delle tendenze per la Primavera-Estate 2027 di Milano Unica, si è tenuta la cerimonia di premiazione del Fashion Award di International Lab of Mittelmoda. Ecco i vincitori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

