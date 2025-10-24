Milano rapina di orologio da 125mila euro | fermati due stranieri

MILANO – Un 20enne algerino e un 31enne belga sono stati posti in stato di fermo dai Carabinieri di Milano perché sospettati di essere i due rapinatori che lo scorso 4 settembre, nel capoluogo lombardo, hanno portato via l’orologio a un turista americano di 74 anni, un lussuosissimo modello di Patek Philippe del valore di. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Milano, rapina di orologio da 125mila euro: fermati due stranieri

