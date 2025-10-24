Milano droga nascosta nelle lattine in un appartamento di via Clitumno | arrestato 39enne

Un cittadino statunitense di 39 anni è stato arrestato a Milano per detenzione e spaccio di droga: sequestrate varie sostanze e denaro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Milano, droga nascosta nelle lattine in un appartamento di via Clitumno: arrestato 39enne

