Milano | donna accoltellata ex resta in carcere gip ' incapace di superare rancore' 2

(Adnkronos) - Luigi Morcaldi, per il quale la gip Pasquinelli ha convalidato il fermo, ha ammesso di aver aggredito l'ex compagna Ronchi, ma riferisce "solo due o tre coltellate" e di averla colpita "per mero e momentaneo 'impeto', sopraffatto dalla rabbia, senza alcuna premeditazione e mosso solo dal proposito di 'darle una scossa'". In più occasioni, avrebbe parlato di "una reazione emotiva improvvisa e non lucida" in seguito a un incontro casuale che finisce con almeno 14 coltellate con "un'arma acquistata circa trent'anni fa e che spesso era solito portare con sé, in parte per legittima difesa e in parte perché utilizzato come strumento per preparare e consumare i suoi pasti al parco". 🔗 Leggi su Iltempo.it
