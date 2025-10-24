Milano | donna accoltellata ex davanti al gip ' voglio l' ergastolo sono pentito'

Milano, 24 ott. (Adnkronos) - "Voglio l'ergastolo, sono pentito". Si sarebbe espresso così, come ricostruisce la sua legale Patrizia Iacobino, Luigi Morcaldi, interrogato nel carcere di San Vittore per il femminicidio dell'ex compagna Luciana Ronchi, uccisa due giorni fa con almeno 14 coltellate a Bruzzano, periferia nord di Milano. La giudice per le indagini preliminari Lorenza Pasquinelli dovrà ora deciderà sulla convalida del fermo e sulla misura cautelare. Piuttosto scontato che il 64enne resti in carcere. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano: donna accoltellata, ex davanti al gip 'voglio l'ergastolo, sono pentito'

