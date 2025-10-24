Milano-Cortina Metsola | Questo è spirito della nostra Europa

"Giochi insegnano a non mollare mai, questo è spirito della nostra Europa". Lo ha dettola presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, a margine dell'evento alla Bocconi "Lo sport come fattore chiave per le politiche europee. Gli impatti di Olimpiadi e Paralimpiadi nella nostra società". Il video di TotalEU. . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano-Cortina, Metsola: "Questo è spirito della nostra Europa"

A un passo da Milano-Cortina 2026, il pluricampione paralimpico di nuoto apre le porte del suo mondo: un atleta maturo, padre di due figli, che oggi misura il successo non solo in centesimi di secondo, ma nelle lezioni di vita che lo sport sa offrire - facebook.com Vai su Facebook

Preparati al meglio per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026! ?È online l'app ufficiale dei Giochi, per scoprire le sedi di gara, rimanere aggiornato sugli eventi e le competizioni e non perdere neanche un momento dello spettacolo a cinque cerchi! Vai su X

Metsola: "A Milano-Cortina valori Ue di inclusione e coesione" - Cortina come opportunità per il territorio e simbolo dei valori europei dello sport. Lo riporta ansa.it

Metsola: «Giochi Milano-Cortina un percorso che in Europa tutti ammiriamo. Fondamentale il loro messaggio di pace» - La Presidente del Parlamento europeo è intervenuta al convegno «Lo sport come fattore chiave per le politiche europee. Riporta corriere.it

Manca pochissimo alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 e la tensione è palpabile, cosa hanno detto Roberta Metsola e Giovanni Malagò - La presidente del Parlamento europeo è intervenuta alla Bocconi parlando dei valori sportivi, quali l'inclusione. Riporta wired.it