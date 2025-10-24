Milano Cortina Malagò scuote la sala | politica assente contano i fatti

Milano accoglie le parole, i sorrisi, la tensione buona delle grandi occasioni. Nell’aula di Università Bocconi, il confronto sul percorso verso Milano Cortina 2026 scorre tra applausi e attese. Roberta Metsola parla, ringrazia, racconta. Poi saluta. Quando tocca a Giovanni Malagò, la scena cambia registro: nasce una riflessione che pretende ascolto e responsabilità, senza veli . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Milano Cortina, Malagò scuote la sala: politica assente, contano i fatti

Altri contenuti sullo stesso argomento

Preparati al meglio per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026! ?È online l'app ufficiale dei Giochi, per scoprire le sedi di gara, rimanere aggiornato sugli eventi e le competizioni e non perdere neanche un momento dello spettacolo a cinque cerchi! - X Vai su X

I Grigioni spendono 5,5 milioni di franchi per le Olimpiadi di Milano-Cortina: polemica in Svizzera Il Cantone dei Grigioni è chiamato a investire in infrastrutture per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, nonostante le passate opposizioni e le preoccupazioni am - facebook.com Vai su Facebook

Milano Cortina, Malagò pungola: "I politici non sono più in sala..." - Roberta Metsola parla, sorride, racconta di quando correva — prima nello sport, poi in politica — e appena finisce, via: saluta ... Secondo msn.com

Milano Cortina 2026, l'Italia torna al centro del mondo - Il Giornale organizza un incontro con i protagonisti: Malagò e Sallusti aprono il dibattito a Milano il 27 ottobre. Da msn.com

Gli Iconic Posters ufficiali Milano Cortina 2026 raccontano l’arte e lo spirito dei Giochi - Le artiste Olimpia Zagnoli e Carolina Altavilla firmano le opere simbolo dell’edizione olimpica e paralimpica di Milano Cortina 2026. Riporta msn.com