Milano Cortina Malagò pungola | I politici non sono più in sala…

(Adnkronos) – Bocconi, nessuna aria glaciale malgrado si parli di Olimpiadi invernali. Roberta Metsola parla, sorride, racconta di quando correva — prima nello sport, poi in politica — e appena finisce, via: saluta. A Giovanni Malagò non sfugge. E quando prende la parola, dal palco della Bocconi, fa notare: “Il rappresentante della categoria dei Final Remarks non è proprio una grande cosa e al tempo stesso mi fa riflettere perché mi sembra che tutti i rappresentanti della politica non sono più in sala. Mi dispiace, lo dico con molta franchezza – ma non perché si debba necessariamente ascoltare le mie parole, perché magari ci sono dei concetti che vanno fuori gli aspetti istituzionali”. 🔗 Leggi su Seriea24.it

