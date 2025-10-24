È partito il conto alla rovescia per le Olimpiadi di Milano Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026. L'evento, al quale parteciperanno più di 3.500 atleti (provenienti da 93 Paesi) che si contenderanno 195 medaglie in 16 discipline olimpiche, si candida a diventare una pietra miliare nella storia dei Giochi invernali. Per questo Il Giornale ha deciso di organizzare un incontro lunedì mattina 27 ottobre alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli a Milano. Dove si darà spazio e voce ai protagonisti. L’evento sarà aperto alle 9.30 dal direttore del Giornale Alessandro Sallusti e dal presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano Cortina 2026, l'Italia torna al centro del mondo