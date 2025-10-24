Milano bus Atm si inclina sul ciglio della strada | due feriti lievi

Attimi di paura nel pomeriggio di venerdì a Milano, nella zona sud della città. Un autobus di linea dell’ Atm si è piegato sul ciglio della carreggiata di via Sant’Arialdo, nei pressi del quartiere di Rogoredo, per cause ancora in corso di accertamento. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente sul posto, il mezzo si sarebbe inclinato improvvisamente durante la marcia, rischiando di uscire completamente di strada. A bordo si trovavano sei persone, compreso l’autista. Due passeggeri hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in via precauzionale all’ospedale di San Donato Milanese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano, bus Atm si inclina sul ciglio della strada: due feriti lievi

