Milano accoglie il Career Day Luiss | 28 aziende cercano giovani

Sbircialanotizia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Career Day Luiss approda per la prima volta a Milano il 29 ottobre 2025, portando nel cuore produttivo del Paese un incontro diretto tra giovani e imprese. Una giornata selettiva e intensa, pensata per trasformare il dialogo con i recruiter in opportunità concrete, tra colloqui mirati, ascolto reciproco e un’energia che invita a immaginare . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

milano accoglie il career day luiss 28 aziende cercano giovani

© Sbircialanotizia.it - Milano accoglie il Career Day Luiss: 28 aziende cercano giovani

News recenti che potrebbero piacerti

milano accoglie career dayIl Career Day Luiss sbarca a Milano: i talenti dell'Ateneo romano incontrano il mondo delle imprese - Il Career Day Luiss si arricchisce e per la prima volta fa tappa a Milano, portando nel cuore della capitale economica ... Si legge su iltempo.it

milano accoglie career dayCareer Day Luiss a Milano: i talenti dell’Ateneo romano incontrano il mondo delle imprese - Il Career Day Luiss fa tappa per la prima volta a Milano, portando nel cuore della capitale economica del Paese una giornata interamente ... teleborsa.it scrive

milano accoglie career dayIL SOLE 24 ORE * SCUOLA: «IL CAREER DAY LUISS SBARCA A MILANO: I TALENTI DELL’ATENEO ROMANO INCONTRANO IL MONDO DELLE IMPRESE» - Il Career Day Luiss fa tappa per la prima volta a Milano, portando nel cuore della capitale economica del Paese una giornata interamente dedicata all'incontro ... Riporta agenziagiornalisticaopinione.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Accoglie Career Day