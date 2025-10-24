Milano accoglie il Career Day Luiss | 28 aziende cercano giovani
Il Career Day Luiss approda per la prima volta a Milano il 29 ottobre 2025, portando nel cuore produttivo del Paese un incontro diretto tra giovani e imprese. Una giornata selettiva e intensa, pensata per trasformare il dialogo con i recruiter in opportunità concrete, tra colloqui mirati, ascolto reciproco e un’energia che invita a immaginare . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
