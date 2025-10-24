Milano 2 | Pier Silvio Berlusconi compra l’attico di Sandra e Raimondo non quello di Casa Vianello

Milano, 24 ottobre 2025 – Da Berlusconi padre (come costruttore) a Berlusconi figlio (come acquirente). In mezzo una lunga “permanenza” nelle mani di una delle coppie più simpatiche della tv italiana, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. L’abitazione di Milano 2 che i due attori e presentatori, alla loro morte, lasciarono in eredità ai domestici filippini ora passa di mano. Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez l’hanno ceduta a Pier Silvio Berlusconi, il figlio del “datore di lavoro" dei loro datori di lavoro. La casa. L’abitazione non è – ovviamente – quella di scena che negli anni ‘90 e 2000 imparammo a conoscere come set di Casa Vianello, la sitcom interpretata da Sandra e Raimondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano 2: Pier Silvio Berlusconi compra l’attico di Sandra e Raimondo (non quello di Casa Vianello)

