Milan un recupero e un infortunio per Allegri Contatti per Kim Torna Galliani? Occhio a un ritorno
Milan, le scelte di Allegri verso il Pisa. Le ultime su Galliani, Kim e un possibile ritorno in rossonero. Ecco le top news del 24 ottobre 2025 da Pianeta Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nel recupero della settima giornata del campionato di serie D sorride il Breno. I granata superano 2-1 il Milan Futuro e salgono in zona play-off. - facebook.com Vai su Facebook
Milan, buone notizie per Allegri: Nkunku verso il recupero, mentre Loftus-Cheek… | PM News #SempreMilan #ACMilan #Milan - X Vai su X
Milan, c’è un infortunato che preoccupa: recupero più lento del previsto - Rossoneri ancora alle prese con gli infortuni: ce n'è uno che preoccupa Allegri perché sembra più lento del previsto ... Come scrive milanlive.it
Milan, infortunio Pulisic ed Estupinan: il nuovo verdetto! - Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Pisa, ha colto l'occasione per fare il ... Come scrive fantamaster.it
Si ferma anche lui, ormai a Milanello è maledizione: l’infortunio - Non c’è tregua per il Milan di Massimiliano Allegri, che anche alla vigilia del match contro il Pisa deve fare i conti con nuovi problemi di formazione. spaziomilan.it scrive