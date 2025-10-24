Milan Serginho su Gilardino | Contro il Manchester giocammo in modo perfetto

Pianetamilan.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta' è intervenuto l'ex terzino rossonero Serginho in occasione di Milan-Pisa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan serginho su gilardino contro il manchester giocammo in modo perfetto

© Pianetamilan.it - Milan, Serginho su Gilardino: “Contro il Manchester giocammo in modo perfetto”

Scopri altri approfondimenti

milan serginho gilardino controPisa, i 25 convocati di Gilardino per la sfida di San Siro contro il Milan - Il Pisa ha comunicato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro il Milan che si giocherà a San Siro alle ore 20. Scrive milannews.it

milan serginho gilardino controTesta contro coda. Saggezza Gilardino: "Perché nel calcio tutto è possibile" - Il tecnico nerazzurro presenta il match contro la capolista "Dobbiamo essere felici di giocarla e, al tempo stesso, consapevoli". Riporta lanazione.it

Gilardino: "Conosciamo la forza del Milan, ma nulla è scontato" - Momento delicato per il Pisa che dopo 7 partite di campionato non è ancora riuscito a vincere la sua prima partita stagionale. Da sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Serginho Gilardino Contro