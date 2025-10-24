Milan-Pisa Semper | Dovremo essere uniti e compatti Modric? Simbolo del calcio mondiale

Adrian Semper, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Pisa, Semper: “Dovremo essere uniti e compatti. Modric? Simbolo del calcio mondiale”

Contenuti che potrebbero interessarti

LA FORMAZIONE ROSSONERA PER MILAN-PISA Confermate le attese: torna #Gimenez dal primo minuto, esordio da titolare per #DeWinter. - facebook.com Vai su Facebook

$Milan- $Pisa, il Tar rigetta il ricorso: confermato il divieto di trasferta per i toscani - X Vai su X

Pisa, Semper: "Sono sempre momenti speciali in questo stadio, forse il più bello del mondo" - Sulla partita: “Sono sempre momenti speciali in questo stadio, forse il più bello del mondo. Da milannews.it

Milan-Pisa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Il Milan ha vinto le ultime tre partite casalinghe di Serie A, contro Bologna, Napoli e Fiorentina, e non arriva a quattro successi interni di fila dal periodo tra novembre 2023 e gennaio 2024: ... Si legge su sport.sky.it

Milan-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - La capolista allenata da Max Allegri ospita la formazione toscana nella gara valida per la 8ª giornata di Serie A ... Da tuttosport.com