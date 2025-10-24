Milan-Pisa probabili formazioni e dove vederla | Allegri punta su Leao-Gimenez

Milano, 24 ottobre 2025 – Reduce dal successo contro la Fiorentina valso il primato in solitaria, il Milan è pronto a rituffarsi nel campionato per affrontare, questa sera alle 20.45 (il match sarà trasmesso in streaming e in diretta su Sky Sport e DAZN), il neopromosso Pisa, ancora alla ricerca del primo successo in A. L’’obiettivo è mettere in cascina altri tre punti e portarsi almeno momentaneamente a +4 sulle inseguitrici ma, nonostante la classifica, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha cercato di far tenere i piedi per terra all’ambiente rossonero: “Mi aspettavo il primato? Io so semplicemente quanto lavoriamo quotidianamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

