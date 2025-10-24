Milan-Pisa | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Milan torna protagonista in Serie A. Il club rossonero affronta oggi, venerdì 24 ottobre, il Pisa a San Siro – in diretta tv e streaming – nell'anticipo dell'ottava giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dalla vittoria casalinga contro la Fiorentina, 2-1 deciso dalla doppietta di Leao, e si trova . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

Le ultimissime sulle probabili formazioni di $Milan- $Pisa - X Vai su X

ULTIME SKY SPORT! De Stefano rivela i piani di Allegri per Milan-Pisa: "De Winter dovrebbe giocare al posto di Tomori" . NKUNKU OK, MA... Il francese torna in panchina, ma "non ha una condizione ottimale" dopo lo stop di 10 giorni. #Milan #DeWint - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Pisa sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma sarà disponibile anche sui canali SkySport. Segnala sassarinotizie.com

Milan-Pisa, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - Pisa, partita valida per l'anticipo della 8a giornata di campionato ... Segnala fanpage.it

Milan-Pisa: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario e arbitro - I rossoneri di Allegri si sono presi la vetta della classifica e vogliono provare a mantenerla, ... Riporta msn.com