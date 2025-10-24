Milan-Pisa | orari probabili formazioni dove vederla in tv e i precedenti

Milan-Pisa è il match che apre l’ottava giornata di Serie A. Appuntamento a San Siro alle ore 20.45. I rossoneri, primi in classifica con 16 punti, scendono in campo con l’obiettivo di allungare le distanze con le inseguitrici, in particolare Inter, Napoli e Roma (tutte e tre a quota 15). I nerazzurri, invece, sono a caccia della loro prima vittoria della stagione nel massimo campionato. Al momento la squadra allenata da Alberto Gilardino è ultima in classifica con tre punti (quattro sconfitte e tre pareggi). Friday-night football at San Siro? pic.twitter.com3z9kLNfVBU — AC Milan (@acmilan) October 24, 2025 Probabili formazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milan-Pisa: orari, probabili formazioni, dove vederla in tv e i precedenti

Contenuti che potrebbero interessarti

Le ultimissime sulle probabili formazioni di $Milan- $Pisa - X Vai su X

ULTIME SKY SPORT! De Stefano rivela i piani di Allegri per Milan-Pisa: "De Winter dovrebbe giocare al posto di Tomori" . NKUNKU OK, MA... Il francese torna in panchina, ma "non ha una condizione ottimale" dopo lo stop di 10 giorni. #Milan #DeWint - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Pisa: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming e l'orario dell'anticipo - I rossoneri di Allegri si sono presi la vetta della classifica e vogliono provare a mantenerla, ... ilmessaggero.it scrive

Milan-Pisa, probabili formazioni e dove vederla: Allegri punta su Leao-Gimenez - Pisa, valida come primo anticipo dell’ottavo turno del campionato di Serie A di calcio, sarà trasmessa venerdì 24 ottobre alle ore 20. Scrive msn.com

Milan-Pisa, le probabili formazioni della partita di Serie A - Nei rossoneri torna tra i convocati Nkunku, che partirà dalla panchina. Segnala sport.sky.it