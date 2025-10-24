Milan-Pisa le pagelle | Gimenez non è cattivo 4,5 Cuadrado dà la scossa 7
Modric vale il prezzo del biglietto, Ricci può fare di più, Pavlovic ha acquisito sicurezza. Semper, miracolo su Saelemaekers. Akinsanmiro con personalità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
SERIE A I Milan-Pisa 2-2 a San Siro nell'anticipo dell'ottava giornata. In gol Leao al 7', pari dei toscani con Cuadrado su rigore al 60', vantaggio con M'Bala Nzola all'86' e pari finale dei rossoneri con Athekame al 93'CRONACA e FOTO https://www.ansa.it/sito/ - facebook.com Vai su Facebook
Luka Modric è il Panini player of the match di $MilanPisa - X Vai su X
Milan-Pisa 2-2, le pagelle rossonere: Gimenez fantasma, Modric sempre positivo - Grande occasione sprecata per i rossoneri che in casa con il Pisa si fanno rimontare e alla fine portano a casa solo un punto con un'altra neopromossa. soccermagazine.it scrive
Milan-Pisa 2-2, pagelle e tabellino: Leao ispirato, Saelemaekers elettrico, Athekame dai due volti, Cuadrado immortale, Tramoni impalpabile - Dopo la Cremonese, il Pisa: il Milan scivola nuovamente a San Siro con una neopromossa, anche se stavolta riesce a portare a casa almeno un punto. Da goal.com
Pagelle Milan Pisa: i voti ai giocatori rossoneri - Pisa: cronaca, risultato e pagelle della squadra di Allegri dopo la partita della giornata 8 del campionato 2025/2026. Si legge su milanlive.it