Milan-Pisa le pagelle | Gimenez non è cattivo 4,5 Cuadrado dà la scossa 7

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modric vale il prezzo del biglietto, Ricci può fare di più, Pavlovic ha acquisito sicurezza. Semper, miracolo su Saelemaekers. Akinsanmiro con personalità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milan pisa le pagelle gimenez non 232 cattivo 45 cuadrado d224 la scossa 7

© Gazzetta.it - Milan-Pisa, le pagelle: Gimenez non è cattivo, 4,5. Cuadrado dà la scossa, 7

Altri contenuti sullo stesso argomento

milan pisa pagelle gimenezMilan-Pisa 2-2, le pagelle rossonere: Gimenez fantasma, Modric sempre positivo - Grande occasione sprecata per i rossoneri che in casa con il Pisa si fanno rimontare e alla fine portano a casa solo un punto con un'altra neopromossa. soccermagazine.it scrive

milan pisa pagelle gimenezMilan-Pisa 2-2, pagelle e tabellino: Leao ispirato, Saelemaekers elettrico, Athekame dai due volti, Cuadrado immortale, Tramoni impalpabile - Dopo la Cremonese, il Pisa: il Milan scivola nuovamente a San Siro con una neopromossa, anche se stavolta riesce a portare a casa almeno un punto. Da goal.com

milan pisa pagelle gimenezPagelle Milan Pisa: i voti ai giocatori rossoneri - Pisa: cronaca, risultato e pagelle della squadra di Allegri dopo la partita della giornata 8 del campionato 2025/2026. Si legge su milanlive.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Pisa Pagelle Gimenez