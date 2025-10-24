Milan-Pisa le formazioni ufficiali | un cambio in difesa e attacco pesante per Allegri

Pianetamilan.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano: le scelte dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Alberto Gilardino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Pisa, le formazioni ufficiali: un cambio in difesa e attacco pesante per Allegri

