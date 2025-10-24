Il Milan pareggia 2-2 contro il Pisa. I gol di Leao e Athekame non bastano ai rossoneri per vincere la sfida, col Pisa che ha lottato fino all’ultimo e ha segnato le due reti con Cuadrado su rigore e Nzola. A fare scalpore, oltre il pareggio del Pisa in casa dei rossoneri, è stato anche un coro fatto dai tifosi rossoneri per Luka Modric, che è uno storico coro partenopeo. I tifosi del Milan ‘copiano’ il coro per Maradona. Durante la sfida tra Milan e Pisa, i tifosi della curva rossonera hanno voluto onorare e omaggiare la classe di Luka Modric, che in questa prima parte di stagione sta illuminando gli stadi con le sue giocate. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Milan-Pisa, i tifosi rossoneri incoronano Modric e copiano un coro del Napoli