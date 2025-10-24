Milan-Pisa Gilardino incazo Allegri | Punto che ci servirà
Emozioni e reti a San Siro fino alla fine, le parole dei due tecnici al termine del pareggio tra rossoneri e toscani Una sfida che ha regalato emozioni sino a pochi istanti dal fischio finale. Milan-Pisa ha aperto l’ottava giornata di Serie A. Allegri e Gilardino alla fine della gara (LaPresse) – calciomercato.it Al termine della sfida i due tecnici, Massimiliano Allegri e Alberto Gilardino, sono intervenuti ai microfoni di ‘Sky Sport’. Così Allegri: “Siamo contenti alla fine per aver raggiunto il pareggio, dobbiamo riflettere sugli errori. In vantaggio dovevamo chiudere la gara e andare sul 2-0, eravamo troppo lunghi, c’erano troppi buchi, sapevamo che il Pisa avrebbe giocato con palla lunga, non siamo stati compatti e non siamo stati bravi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Serie A, Milan-Pisa 12-2: rossoneri fermati in casa, vetta a rischio La squadra di Allegri, leader della classifica, provava l'allungo. Affrontava i toscani a 34 anni di distanza. Partita di cartello: domani alle 18 Napoli-Inter, Tutti gli aggiornamenti e le cronache testu - facebook.com Vai su Facebook
$Milan- $Pisa, il Tar rigetta il ricorso: confermato il divieto di trasferta per i toscani - X Vai su X
Gilardino dopo Milan-Pisa: "Non so se essere inc****to per il risultato o felice per la prestazione" - Il Pisa rimanda l'appuntamento con la prima vittoria stagionale, ma esce da San Siro con un punto preziosissimo conquistato contro il Milan. corrieredellosport.it scrive
Milan-Pisa 2-2: gol e highlights. Athekame firma il pari al 93' - Nel primo tempo il gol di Leao, poi nella ripresa Cuadrado (su rigore) e Nzola ribaltano la situazione prima del gol definitivo di Athekame ... Lo riporta sport.sky.it
Milan-Pisa 2-2: video, gol e highlights - Rossoneri subito avanti col destro da fuori di Leao, per gli ospiti rimedia Cuadrado su rigore. Scrive sport.sky.it