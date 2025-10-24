Milan-Pisa Gilardino incazo Allegri | Punto che ci servirà

Emozioni e reti a San Siro fino alla fine, le parole dei due tecnici al termine del pareggio tra rossoneri e toscani Una sfida che ha regalato emozioni sino a pochi istanti dal fischio finale. Milan-Pisa ha aperto l’ottava giornata di Serie A. Allegri e Gilardino alla fine della gara (LaPresse) – calciomercato.it Al termine della sfida i due tecnici, Massimiliano Allegri e Alberto Gilardino, sono intervenuti ai microfoni di ‘Sky Sport’. Così Allegri: “Siamo contenti alla fine per aver raggiunto il pareggio, dobbiamo riflettere sugli errori. In vantaggio dovevamo chiudere la gara e andare sul 2-0, eravamo troppo lunghi, c’erano troppi buchi, sapevamo che il Pisa avrebbe giocato con palla lunga, non siamo stati compatti e non siamo stati bravi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan-Pisa, Gilardino “incaz..o”. Allegri: “Punto che ci servirà”