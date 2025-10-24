Milan-Pisa Gilardino | Emozionante tornare qui Vogliamo fare una partita di personalità

Alberto Gilardino, allenatore nerazzurro, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Pisa, Gilardino: “Emozionante tornare qui. Vogliamo fare una partita di personalità”

News recenti che potrebbero piacerti

LA FORMAZIONE ROSSONERA PER MILAN-PISA Confermate le attese: torna #Gimenez dal primo minuto, esordio da titolare per #DeWinter. - facebook.com Vai su Facebook

$Milan- $Pisa, il Tar rigetta il ricorso: confermato il divieto di trasferta per i toscani - X Vai su X

Pisa, Gilardino a DAZN: "Tornare qua è sempre emozionante" - Alberto Gilardino è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Milan- Da milannews.it

Pisa, Gilardino: "Vogliamo fare una partita di personalità. Sempre emozionante tornare" - Tutto pronto a San Siro dove, tra pochi minuti, prenderà il via la partita tra Milan e Pisa, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A Enilive. Scrive milannews.it

Milan-Pisa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Il Milan ha vinto le ultime tre partite casalinghe di Serie A, contro Bologna, Napoli e Fiorentina, e non arriva a quattro successi interni di fila dal periodo tra novembre 2023 e gennaio 2024: ... Da sport.sky.it