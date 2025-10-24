Milan-Pisa Gerry Scotti | Molto pericolosa Modric fenomenale

Gerry Scotti ha inaugurato il Festival dello Spettacolo. Il tifoso rossonero parla così di Milan-Pisa. E su Luka Modric.. Gerry Scotti ha inaugurato il Festival dello Spettacolo. Il tifoso rossonero parla così di Milan-Pisa: “Molto pericolosa: ricordiamoci il match contro la Cremonese”. Poi su Modric: “È fenomenale. Il suo arrivo è un'aggiunta a tutto il movimento del calcio italiano”. Ecco il video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Pisa, Gerry Scotti: “Molto pericolosa. Modric fenomenale”

