Milan-Pisa Cuadrado | Bello sentire i fischi e poi fare gol

Pianetamilan.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cuadrado, giocatore nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan pisa cuadrado bello sentire i fischi e poi fare gol

© Pianetamilan.it - Milan-Pisa, Cuadrado: “Bello sentire i fischi e poi fare gol”

Approfondisci con queste news

milan pisa cuadrado belloPisa, Cuadrado: "Allegri mi ha detto che se ci fosse stato lui in porta il rigore me lo parava..." - Le sue parole: Cosa ti ha detto Gilardino prima di farti entrare? Da milannews.it

milan pisa cuadrado belloMilan-Pisa palpitante, Athekame nel recupero evita il ko ad Allegri: finisce 2-2 a San Siro - Nel finale Pisa avanti con Nzola, Athekame pareggia al 93'. Scrive fanpage.it

milan pisa cuadrado belloMilan-Pisa 2-2: gol e highlights. Athekame firma il pari al 93' - Nel primo tempo il gol di Leao, poi nella ripresa Cuadrado (su rigore) e Nzola ribaltano la situazione prima del gol definitivo di Athekame ... Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Pisa Cuadrado Bello