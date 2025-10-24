Milan-Pisa Cuadrado | Bello sentire i fischi e poi fare gol

Cuadrado, giocatore nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Pisa, Cuadrado: “Bello sentire i fischi e poi fare gol”

Approfondisci con queste news

MODRIC DETTA LA LINEA Luka #Modric, al termine di Milan-Pisa 2-2, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per commentare la partita contro la squadra toscana. Le sue dichiarazioni. Quanta rabbia c’è? “Ci aspettavamo questa partita, sono venuti a dif - facebook.com Vai su Facebook

$Milan- $Pisa, il Tar rigetta il ricorso: confermato il divieto di trasferta per i toscani - X Vai su X

Pisa, Cuadrado: "Allegri mi ha detto che se ci fosse stato lui in porta il rigore me lo parava..." - Le sue parole: Cosa ti ha detto Gilardino prima di farti entrare? Da milannews.it

Milan-Pisa palpitante, Athekame nel recupero evita il ko ad Allegri: finisce 2-2 a San Siro - Nel finale Pisa avanti con Nzola, Athekame pareggia al 93'. Scrive fanpage.it

Milan-Pisa 2-2: gol e highlights. Athekame firma il pari al 93' - Nel primo tempo il gol di Leao, poi nella ripresa Cuadrado (su rigore) e Nzola ribaltano la situazione prima del gol definitivo di Athekame ... Da sport.sky.it