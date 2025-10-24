Milan-Pisa Allegri | Partita caotica deve regnare l’equilibrio

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Pisa, Allegri: “Partita caotica, deve regnare l’equilibrio”

Altri contenuti sullo stesso argomento

MODRIC DETTA LA LINEA Luka #Modric, al termine di Milan-Pisa 2-2, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per commentare la partita contro la squadra toscana. Le sue dichiarazioni. Quanta rabbia c’è? “Ci aspettavamo questa partita, sono venuti a dif - facebook.com Vai su Facebook

$Milan- $Pisa, il Tar rigetta il ricorso: confermato il divieto di trasferta per i toscani - X Vai su X

Milan Pisa, Allegri nel post partita: «Siamo contenti del pareggio preso alla fine. Stasera abbiamo sbagliato e dobbiamo riflettere» - Milan Pisa, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri parla nel post partita dopo la prestazione contro i nerazzurri di Gilardino Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il ... Riporta calcionews24.com

Allegri spiega l’errore del Milan col Pisa: “Abbiamo fatto anda e rianda”. Nessun appunto all’arbitro - 2 tra Milan e Pisa, Max Allegri ha spiegato l'errore fatto dai rossoneri usando un lessico tipicamente toscano: "Anda e rianda" ... Scrive fanpage.it

Allegri striglia il Milan dopo il pari con il Pisa: "Dovevamo chiuderla, ma sarà un punto importante" - Soddisfatto per aver evitato il ko nel finale a San Siro, il tecnico rossonero non risparmia critiche alla sua squadra: le sue parole ... Si legge su corrieredellosport.it