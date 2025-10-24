Milan-Pisa 2-2 | rossoneri fermati in casa

(Adnkronos) – Un gol di Athekame al 93' salva il Milan dal ko casalingo con il Pisa nell'anticipo del venerdì sera dell'ottava giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Giuseppe Meazza'. A San Siro finisce 2-2 con i rossoneri che aprono le marcature con Leao al 7' ma subiscono la rimonta dei nerazzurri con Cuadrado . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

