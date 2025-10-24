Milan-Pisa 2-2 | I nerazzurri in campo spinti da un intero popolo | pareggio eccezionale a San Siro
Doveva essere la serata del sogno, invece finirà di diritto nella leggenda nerazzurra. Senza la spinta dei 4mila che avevano acquistato il biglietto per il settore ospiti, gli uomini di Gilardino danno vita alla gara agonisticamente e tecnicamente migliore della stagione. E con merito strappano. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
