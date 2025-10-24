Milan Pisa 2-2 Cuadrado fa un favore all’Inter | rossoneri fermati a San Siro! Ecco com’è andata
Inter News 24 la sfida. I primi mesi in prima squadra di Pio Esposito all’Inter stanno superando ogni aspettativa. Il giovane attaccante classe 2005 ha già trovato il gol in Champions League, in Serie A e con la Nazionale, dimostrando di non soffrire affatto il salto dalla Serie B con lo Spezia ai palcoscenici più importanti con la maglia nerazzurra. Napoli su Esposito: la dirigenza interista non lascia spazio. A confermare l’interesse del Napoli per Esposito è Gianluca Di Marzio, che ha rivelato come il procuratore del giovane attaccante, Mario Giuffredi, abbia sondato la disponibilità della dirigenza partenopea. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Serie A, Milan-Pisa 1-0 dopo i primi 45': rossoneri a caccia dei 3 punti per restare in vetta La squadra di Allegri, leader della classifica, prova un primo allungo. Affronta i toscani a 34 anni di distanza. Partita di cartello: domani alle 18 Napoli-Inter, Tutti gli aggior - facebook.com Vai su Facebook
$Milan- $Pisa, il Tar rigetta il ricorso: confermato il divieto di trasferta per i toscani - X Vai su X
Milan – Pisa 2-2 cronaca e highlights: il Diavolo si salva dalla figuraccia! – VIDEO - 2 cronaca e highlights: Leao la sblocca, Cuadrado pareggia poi nel finale Athekame riprende Nzola. generationsport.it scrive
Milan-Pisa palpitante, Athekame nel recupero evita il ko ad Allegri: finisce 2-2 a San Siro - Nel finale Pisa avanti con Nzola, Athekame pareggia al 93'. Lo riporta fanpage.it
LIVE Milan-Pisa 1-2 Serie A 2025/2026: Nzola Regala Il Vantaggio Al Pisa - Pisa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Scrive sport.virgilio.it