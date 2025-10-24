Milan Pisa 2-2 | Athekame salva i rossoneri solo un pareggio la squadra di Allegri

Calcionews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan Pisa, sfida valevole per la 8^giornata della Serie A 202526: appuntamento alle 20:45 a San Siro! Segui il LIVE qui Il Milan ospita il Pisa nell’8ª giornata di Serie A 202526, venerdì 24 ottobre alle ore 20:45 a San Siro. Partita che mette di fronte testa e coda del campionato con i rossoneri che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

milan pisa 2 2 athekame salva i rossoneri solo un pareggio la squadra di allegri

© Calcionews24.com - Milan Pisa 2-2: Athekame salva i rossoneri, solo un pareggio la squadra di Allegri

Contenuti che potrebbero interessarti

milan pisa 2 2MilanPisa 2-2 cronaca e highlights: il Diavolo si salva dalla figuraccia! – VIDEO - 2 cronaca e highlights: Leao la sblocca, Cuadrado pareggia poi nel finale Athekame riprende Nzola. Si legge su generationsport.it

milan pisa 2 2Milan-Pisa palpitante, Athekame nel recupero evita il ko ad Allegri: finisce 2-2 a San Siro - Nel finale Pisa avanti con Nzola, Athekame pareggia al 93'. Lo riporta fanpage.it

milan pisa 2 2LIVE Milan-Pisa 1-2 Serie A 2025/2026: Nzola Regala Il Vantaggio Al Pisa - Pisa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Come scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Pisa 2 2