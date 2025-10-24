milan pisa 2 2 athekame salva i rossoneri sfuma il tentativo di fuga

Milano, 24 ottobre 2025 – Lo scontro tra Milan e Pisa è un testa-coda che per la capolista si mette subito bene grazie a Leao, letteralmente on fire nelle ultime uscite. I rossoneri hanno il grande demerito di non assestare il colpo del ko a una squadra affamata di punti e ancora a caccia della prima vittoria dal ritorno in Serie A. Gli ospiti sognano di spezzare il tabù quando prima Cuadrado da calcio di rigore (punito il fallo di mano di De Winter ) e poi Nzola ribaltano il risultato, con nel mezzo una clamorosa traversa del solito Leao: sponda Milan, ci pensa il neo entrato Athekame a riequilibrare il punteggio in pieno recupero, al termine del quale Saelemaekers dribbla tutta la difesa pisana ma poi manda fuori la sfera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

