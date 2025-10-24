Milan-Pisa 2-2 90? | due punti persi o uno guadagnato? | Serie A News
È finita Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco com'è andato il secondo tempo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i nerazzurri di Alberto Gilardino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Serie A, Milan-Pisa 1-0 dopo i primi 45': rossoneri a caccia dei 3 punti per restare in vetta La squadra di Allegri, leader della classifica, prova un primo allungo. Affronta i toscani a 34 anni di distanza. Partita di cartello: domani alle 18 Napoli-Inter
$Milan- $Pisa, il Tar rigetta il ricorso: confermato il divieto di trasferta per i toscani
Milan – Pisa 2-2 cronaca e highlights: il Diavolo si salva dalla figuraccia! – VIDEO - 2 cronaca e highlights: Leao la sblocca, Cuadrado pareggia poi nel finale Athekame riprende Nzola.
Milan-Pisa palpitante, Athekame nel recupero evita il ko ad Allegri: finisce 2-2 a San Siro - Nel finale Pisa avanti con Nzola, Athekame pareggia al 93'.
LIVE Milan-Pisa 1-2 Serie A 2025/2026: Nzola Regala Il Vantaggio Al Pisa - Pisa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.