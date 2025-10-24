Milan-Pisa 1-2 | Nzola gela ‘San Siro’ e porta avanti gli ospiti | Serie A News

Pianetamilan.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

M'Bala Nzola, sul filo del fuorigioco, porta il Pisa in vantaggio a 'San Siro' contro il Milan: brutta botta per la squadra di Max Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan pisa 1 2 nzola gela 8216san siro8217 e porta avanti gli ospiti serie a news

Milan-Pisa 1-2: Nzola gela 'San Siro' e porta avanti gli ospiti | Serie A News

