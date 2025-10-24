Milan-Pisa 1-0 | Leao sblocca subito la gara con un gran gol | Serie A News
Rafael Leao porta subito in vantaggio il Milan contro il Pisa con un gran gol: destro nell'angolo più lontano alla sinistra di Adrian Semper!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche questi approfondimenti
Serie A, in campo Milan-Pisa: rossoneri a caccia dei 3 punti per restare in vetta La squadra di Allegri, leader della classifica, prova un primo allungo. Affronta i toscani a 34 anni di distanza. Partita di cartello: domani alle 18 Napoli-Inter, Tutti gli aggiornamenti e - facebook.com Vai su Facebook
$Milan- $Pisa, il Tar rigetta il ricorso: confermato il divieto di trasferta per i toscani Vai su X
LIVE Milan-Pisa 0-0 Serie A 2025/2026: Milan-Pisa: Calcio D'Inizio - Pisa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Si legge su sport.virgilio.it
Milan-Pisa (0-0): Milan in attacco, il Pisa pensa a difendersi - 3' | Avvio di partita equilibrato, ma con il Milan che pensa ad attaccare per vie centrali. Lo riporta milannews.it
Milan-Pisa (0-0): tra poco il calcio d'inizio - 45 il Milan di Massimiliano Allegri affronterà il Pisa dell'ex rossonero Alberto Gilardino, in quella che sarà ... Riporta milannews.it