Milan-Pisa 1-0 | Leao sblocca subito la gara con un gran gol | Serie A News

Pianetamilan.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafael Leao porta subito in vantaggio il Milan contro il Pisa con un gran gol: destro nell'angolo più lontano alla sinistra di Adrian Semper!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan pisa 1 0 leao sblocca subito la gara con un gran gol serie a news

© Pianetamilan.it - Milan-Pisa 1-0: Leao sblocca subito la gara con un gran gol | Serie A News

Milan-Pisa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.

Milan-Pisa (0-0): Milan in attacco, il Pisa pensa a difendersi - 3' | Avvio di partita equilibrato, ma con il Milan che pensa ad attaccare per vie centrali.

Milan-Pisa (0-0): tra poco il calcio d'inizio - 45 il Milan di Massimiliano Allegri affronterà il Pisa dell'ex rossonero Alberto Gilardino

