Milan parla Serginho! In arrivo un gigante in difesa? Le ultime

Pianetamilan.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutte le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, venerdì 24 ottobre 2025: tra campionato e tanto altro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan parla serginho in arrivo un gigante in difesa le ultime

© Pianetamilan.it - Milan, parla Serginho! In arrivo un gigante in difesa? Le ultime

Altri contenuti sullo stesso argomento

milan parla serginho arrivoSerginho su Gilardino: "Stasera si emozionerà. Gli auguro il meglio per la sua carriera...dopo stasera" - Serginho, ex giocatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in vista di Milan- Lo riporta milannews.it

Duarte al Milan, Serginho: 'Battuta la Roma. Può essere il nuovo Thiago Silva' - Il difensore brasiliano, attesto a minuti a Milano, svolgerà le visite ... Riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Parla Serginho Arrivo