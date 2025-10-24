Milan parla Jankulovski | Bisogna puntare allo Scudetto Champions nel 2007 ricordo più dolce Su Allegri…
In un'intervista rilasciata sul canale YouTube della Serie A, Marek Jankulovski ripercorre i suoi anni in rossonero e commenta la stagione attuale che vede il Milan in testa, grazie soprattutto a Max Allegri. Ecco che cosa ha detto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
#Ibrahimovic che ruolo ha nel #Milan? Un tempo era lui a parlare per la società. Consulenze, attività extra-campo e gestione della squadra giovanile. Oggi è rappresentante di RedBird ma per le questioni pubbliche del Milan parla Igli #Tare. https://www.ilnapo - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Tomori parla del rinnovo. Nkunku recuperato per il Pisa. Upamecano nel mirino? #SempreMilan #ACMilan #Milan - X Vai su X
Milan, Allegri: “È un piccolo passo avanti, ma bisogna continuare a lavorare” - Il Milan di Massimiliano Allegri vince contro il Napoli di Antonio Conte nel big match della 5ª giornata di Serie A. Scrive gianlucadimarzio.com
Milan, Allegri: "Bisogna azzannare l'avversario. Leao deve fare un salto e determinare. Pulisic resta il rigorista" - Il Milan rallenta la sua corsa, dopo quattro vittorie di fila in campionato arriva il pareggio per 0- Come scrive calciomercato.com