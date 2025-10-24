Milan Orlando | I rossoneri hanno tutto per vincere il campionato Su Gimenez dico…

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione radiofonica 'Maracanà', l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Orlando: “I rossoneri hanno tutto per vincere il campionato. Su Gimenez dico…”

Approfondisci con queste news

Massimo Orlando su #Napoli #Milan #Inter e #Juventus - X Vai su X

? ORLANDO (TMW RADIO): «Inter davanti a tutti, poi il Napoli e il Milan». Critica A Leão: «Non ha giocato bene. Basta colpi di tacco, deve puntare l'uomo». #Orlando #Milan #Inter #Leao - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Garbo punge i rossoneri: "Hanno vinto contro la Fiorentina per un rigore che non c'è" - 1 contro la Fiorentina, conquistando con merito la vetta della classifica di Serie A. Scrive milannews.it

Milan-Fiorentina 2-1, gol e highlights: doppio Leao, rossoneri in vetta - Il Milan ha vinto 78 delle 170 partite di Serie A contro la Fiorentina (45 pareggi, 47 sconfitte) e solo contro la Roma (80) vanta più successi nel massimo campionato; inoltre, solo contro la Juventus ... Come scrive sport.sky.it

M. Orlando: "Il vero problema sarà sostituire Rabiot" - Fiorentina, gara della settiman giornata del campionato di Serie A Enilive, che torna questo fine settimana, che chiuderà il programma della domenica. milannews.it scrive