Milan niente fuga in vetta | il Pisa impone il 2-2 a San Siro

Un pareggio dal sapore di beffa per il Milan, che contro il Pisa vede sfumare la vittoria e il possibile allungo in classifica. A San Siro finisce 2-2, con i rossoneri salvati in extremis dal gol di Zachary Athekame, autore del definitivo pareggio in pieno recupero. La squadra di Pioli evita così la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko con la Cremonese, ma la prestazione resta tutt’altro che convincente. Il Milan era partito con il piede giusto, mostrando ritmo e intensità nei primi minuti. Dopo appena un quarto d’ora, infatti, Rafael Leão ha sbloccato il risultato con una conclusione potente sotto la traversa, firmando il suo terzo gol in due partite dopo la doppietta rifilata alla Fiorentina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Milan, niente fuga in vetta: il Pisa impone il 2-2 a San Siro

