Milan niente fuga in vetta | il Pisa impone il 2-2 a San Siro

Thesocialpost.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pareggio dal sapore di beffa per il Milan, che contro il Pisa vede sfumare la vittoria e il possibile allungo in classifica. A San Siro finisce 2-2, con i rossoneri salvati in extremis dal gol di Zachary Athekame, autore del definitivo pareggio in pieno recupero. La squadra di Pioli evita così la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko con la Cremonese, ma la prestazione resta tutt’altro che convincente. Il Milan era partito con il piede giusto, mostrando ritmo e intensità nei primi minuti. Dopo appena un quarto d’ora, infatti, Rafael Leão ha sbloccato il risultato con una conclusione potente sotto la traversa, firmando il suo terzo gol in due partite dopo la doppietta rifilata alla Fiorentina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

milan niente fuga in vetta il pisa impone il 2 2 a san siro

© Thesocialpost.it - Milan, niente fuga in vetta: il Pisa impone il 2-2 a San Siro

Contenuti che potrebbero interessarti

milan fuga vetta pisaMilan, niente fuga in vetta: il Pisa impone il 2-2 a San Siro - Un pareggio dal sapore di beffa per il Milan, che contro il Pisa vede sfumare la vittoria e il possibile allungo in classifica. Come scrive thesocialpost.it

milan fuga vetta pisaAllegri spiega l’errore del Milan col Pisa: “Abbiamo fatto anda e rianda”. Nessun appunto all’arbitro - 2 tra Milan e Pisa, Max Allegri ha spiegato l'errore fatto dai rossoneri usando un lessico tipicamente toscano: "Anda e rianda" ... Da fanpage.it

milan fuga vetta pisaMilan-Pisa 2-2, Athekame salva i rossoneri. Sfuma il tentativo di fuga - Padroni di casa avanti con Leao (che colpisce anche una traversa), poi gli ospiti sorpassano con Cuadrado e Nzola. Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Fuga Vetta Pisa