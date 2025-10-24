Milan Galliani un ostacolo Arriva Kim? Altro infortunio per Allegri Occhio al clamoroso ritorno

Pianetamilan.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, le scelte di Allegri verso il Pisa. Le ultime su Galliani, Kim e un possibile ritorno in rossonero. Ecco le top news del 24 ottobre 2025 da Pianeta Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Galliani un ostacolo. Arriva Kim? Altro infortunio per Allegri. Occhio al clamoroso ritorno

