Milan Galliani un ostacolo Arriva Kim? Altro infortunio per Allegri Occhio al clamoroso ritorno

Milan, le scelte di Allegri verso il Pisa. Le ultime su Galliani, Kim e un possibile ritorno in rossonero. Ecco le top news del 24 ottobre 2025 da Pianeta Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Galliani un ostacolo. Arriva Kim? Altro infortunio per Allegri. Occhio al clamoroso ritorno

Secondo quanto riportato da #MatteoMoretto, la situazione riguardante il ritorno di #Galliani al #Milan ? Attualmente però il suo ritorno è fermo, nonostante i costanti contatti non c’è ancora un accordo ufficiale sul ruolo Il “Condor” ha ricevuto anche un off - facebook.com Vai su Facebook

Moretto: "Galliani-Milan, non si è ancora arrivati alle firme. Il dirigente ha anche una proposta dalla FIFA" - X Vai su X

Galliani Milan, si complica il ritorno in rossonero? Ecco la situazione attuale - La situazione L’idea di rivedere Adriano Galliani al Milan continua a far battere il cuore di molti tifosi rossoneri. Si legge su calcionews24.com

Moretto: "Galliani-Milan, non si è ancora arrivati alle firme. Il dirigente ha anche una proposta dalla FIFA" - Il Milan e Galliani non sono ancora arrivati ad un accordo totale per quanto riguarda il ritorno in rossonero del dirigente, che al momento ha anche un'altra offerta sul tavolo. Lo riporta milannews.it

Galliani – Milan, è stallo: una proposta da urlo può far saltare tutto - Il condor è di nuovo sul mercato, e i rossoneri sono intenzionati a riportarlo a casa. Lo riporta spaziomilan.it