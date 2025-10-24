Milan è la notte per scappare Allegri avanti con Leao-Gimenez
Con i piedi ben saldi a terra il tema non è la fuga, ma la continuità. Alle 20.45 il Milan si gioca con il Pisa qualcosa in più di un’occasione. Vincere è un obbligo non tanto per consolidare il primato, quanto per dimostrare a sé stesso di avere davvero i numeri per ritrovarsi nel giro che conta a marzo. Un secondo successo in cinque giorni a San Siro consoliderebbe il colpaccio con la Fiorentina, e cancellerebbe i fantasmi di chi, solo pochi mesi fa, era abituato a dare un calcio al secchio del latte dopo ogni serata memorabile. Max Allegri predica concentrazione, di scudetto si potrà nel caso parlare solo in primavera, non concedendo più di 20-25 reti complessive, ora l’obiettivo resta il ritorno in Champions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Milan, Maignan nella notte è sbarcato a Linate: in giornata le visite - Mike Maignan nella notte è sbarcato all'aeroporto di Linate a Milano e nelle prossime ore effettuerà le visite mediche con il Milan. m.tuttomercatoweb.com scrive