Milan Como a Perth? Chivu si espone in conferenza stampa e commenta la scelta della Lega Serie A di disputare in Australia la gara di campionato Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa pre Napoli riguardo alla decisione della Lega Serie A di disputare la partita Milan-Como a Perth, in Australia. Durante la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan Como a Perth? Chivu si espone in conferenza stampa: «Io ho imparato a non lamentarmi, è uno spreco. Abbiamo giocato un’amichevole in Libia e non l’ho fatto»

