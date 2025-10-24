Milan-Como a Perth c' è un altro passo avanti | arriva l' ok della federcalcio australiana
Nella notte la Football Australia ha inviato una lettera alla Fifa. Adesso servono il via libera da parte dell'Afc e poi quello finale da parte della confederazione mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Milan-Como in Australia a rischio, pressioni sull’AFC per far saltare tutto - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Como a Perth, Fabregas sempre contrario: "Confermo quello che ho detto tre mesi fa" - X Vai su X
Milan-Como a Perth, c'è un altro passo avanti: arriva l'ok della federcalcio australiana - Adesso servono il via libera da parte dell'Afc e poi quello finale da parte della confederazione mondiale ... Scrive msn.com
Quanti dubbi su Milan-Como a Perth. Manca ancora l'ok della FIFA, pressioni sulla Confederazione asiatica per non autorizzare la gara - Sembrava ormai tutto fatto e invece, dopo la decisione della Liga di annullare il match tra Villarreal e Barcellona a Miami, ora anche Milan- Secondo milannews.it
Milan-Como a Perth, via libera della Federcalcio australiana: "Un evento storico per il calcio mondiale" - La Federazione australiana ha espresso il proprio parere favorevole alla disputa della gara valida per la 24esima giornata di Serie A Enilive tra Milan e Como a Perth, in Australia, ... milannews.it scrive