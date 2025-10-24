Milan Biasin su Allegri | Mai lamentato di un’assenza È l’allenatore giusto

Fabrizio Biasin, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, parla del Milan, attualmente primo in classifica, e del suo allenatore Max Allegri, elogiandolo per i suoi atteggiamenti rispetto alle assenze. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Biasin su Allegri: "Mai lamentato di un'assenza. È l'allenatore giusto"

