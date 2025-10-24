Milan Biasin su Allegri | Mai lamentato di un’assenza È l’allenatore giusto

Fabrizio Biasin, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, parla del Milan, attualmente primo in classifica, e del suo allenatore Max Allegri, elogiandolo per i suoi atteggiamenti rispetto alle assenze. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Biasin su Allegri: “Mai lamentato di un’assenza. È l’allenatore giusto”

Leggi anche questi approfondimenti

Biasin: “Milan favorito per lo scudetto. Conte irricevibile. Ogni volta che perde ha bisogno di…” - X Vai su X

ALLEGRI PSICOLOGO! Biasin elogia la gestione di Leão (rigorista contro la Fiorentina): «Sa dosare bastone e carota». La Carota: «Dopo la bastonata (post-Juve) gli ha dato la responsabilità del rigore per dire: 'Ora ti faccio tirare'». #Allegri #Leao #Milan - facebook.com Vai su Facebook

Biasin: “Modric credevo potesse fare bene, ma non così tanto” - Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio in cui ha parlato della stagione del Milan e di Luka Modric ... Scrive msn.com

Leao Milan, Fabrizio Biasin elogia Massimiliano Allegri per la sua gestione: «Bastone e carota, vi spiego» - Leao Milan, Fabrizio Biasin elogia Massimiliano Allegri per la sua gestione: «Bastone e carota, vi spiego». Riporta milannews24.com

Biasin: “Allegri bravo allenatore ma anche grande psicologo. Sa quando usare carota e quando bastone”. - Non è passato in sordina l’episodio della scelta del rigorista in Milan Fiorentina con Allegri che indica il 10 del Milan per incaricarlo alla battuta. Segnala milannews.it