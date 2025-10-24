Milan Athekame al 90? dopo il pari contro il Pisa | Vi dico cosa ho pensato sul gol
Zachary Athekame, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
#Athekame può essere un'alternativa per questo #Milan: attento, preciso, zero errori. Questo gli si chiede #SempreMilan - X Vai su X
Milan XI: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao Fiorentina XI: De Gea; Pongraci, Pablo Marí, Ranieri; Dodò, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Fazzini, Kean #SerieA #AC - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Pisa 2-2, Athekame salva i rossoneri nel recupero - Il capolista Milan manca la fuga in campionato e si fa fermare dal Pisa sul 2- Si legge su lapresse.it
Milan-Pisa 2-2: gol e highlights. Athekame firma il pari al 93' - Nel primo tempo il gol di Leao, poi nella ripresa Cuadrado (su rigore) e Nzola ribaltano la situazione prima del gol definitivo di Athekame ... Secondo sport.sky.it
Athekame salva il Milan in extremis, è 2-2 contro il Pisa - Ci vuole un jolly in pieno recupero di Athekame per evitare addirittura la sconfitta alla formazione guida ... Scrive msn.com