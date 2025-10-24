Milan Allegri | Leao e Gimenez possono fare le prime punte ecco cosa voglio da Ricci

2025-10-24 18:43:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Pochi minuti alla sfida fra Milan e Pisa, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Nel corso del classico pre-partita, a Sky Sport, ha parlato il tecnico del Milan Massimiliano Allegri: “Bisogna dare seguito dei risultati fatti fino ad ora. Sarà una partita molto scorbutica, loro sono molto fisici e bravi sulle palle inattive. Serve partita di grande attenzione e qualità tecnica”. I CAMBI IN DIFESA. “Stanno tutti bene. Ho fatto questa scelta: Tomori ha giocato molto e martedì abbiamo un’altra partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com