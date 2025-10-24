Migranti Soumahoro sta con Meloni | La sinistra? Lasciamo stare
"Viaggiare è piacevole, emigrare invece no. Questo è un concetto che si può capire solo se finalmente si esce dalla ztl, dove la sinistra è confinata": Aboubakar Soumahoro, ex Avs e oggi nel Gruppo Misto in Parlamento, lo ha detto in un'intervista al Foglio, parlando del tema immigrazione e non risparmiando pesanti critiche alle politiche dell'opposizione. "Esiste il diritto a restare e il diritto a rientrare. Ecco, quella africana è una diaspora.”. E sulla sinistra: “ Lasciamo stare. Penso che per capire la migrazione si debba uscire dal perimetro del grande raccordo, dalla ztl. Penso che si sia rimasti agganciati a dei cliché intellettuali, che sono superati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
