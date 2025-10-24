Migranti Soumahoro sta con Meloni | La sinistra? Lasciamo stare

Liberoquotidiano.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Viaggiare è piacevole, emigrare invece no. Questo è un concetto che si può capire solo se finalmente si esce dalla ztl, dove la sinistra è confinata": Aboubakar Soumahoro, ex Avs e oggi nel Gruppo Misto in Parlamento, lo ha detto in un'intervista al Foglio, parlando del tema immigrazione e non risparmiando pesanti critiche alle politiche dell'opposizione. "Esiste il diritto a restare e il diritto a rientrare. Ecco, quella africana è una diaspora.”. E sulla sinistra: “ Lasciamo stare. Penso che per capire la migrazione si debba uscire dal perimetro del grande raccordo, dalla ztl. Penso che si sia rimasti agganciati a dei cliché intellettuali, che sono superati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

migranti soumahoro sta con meloni la sinistra lasciamo stare

© Liberoquotidiano.it - Migranti, Soumahoro sta con Meloni: "La sinistra? Lasciamo stare"

News recenti che potrebbero piacerti

migranti soumahoro sta meloniSoumahoro boccia la linea della sinistra sui migranti: "Per capirla deve uscire dalle Ztl" - Che poi aggiunge: “Questo è un concetto che si può capire solo se finalmente si esce dalla ztl, dove la sinistra è confinata ... Si legge su iltempo.it

migranti soumahoro sta meloniMigranti, Soumahoro cambia idea: “C’è il diritto di restare in Africa” - Parole che sorprendono quelle pronunciate da Aboubakar Soumahoro, deputato ... Secondo thesocialpost.it

migranti soumahoro sta meloniSoumahoro, giravolta sui migranti: vanno aiutati a casa loro/ “Diritto di restare è una soluzione concreta” - "Diritto di restare è una soluzione concreta", così certifica il fallimento del Pd ... Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Migranti Soumahoro Sta Meloni