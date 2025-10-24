Migranti | Mattarella ' centrali formazione e legalità Ue sia consapevole fenomeno'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "L'andamento demografico oggi non consente superficialità di analisi. Tra gli altri ne consegue, nel medio periodo, un aspetto: quello di evitare una perdita ampia, rilevante di lavoratori attivi e un impoverimento strutturale del welfare. Questo aspetto si aggiunge a quello, di prioritaria grande preoccupazione, dell'invecchiamento progressivo e rapido della nostra popolazione e del futuro dell'Italia. In queste riflessioni si inserisce quanto ha detto il Cavalier Zobele a proposito dell'immigrazione -fenomeno epocale in tutti i continenti- che si presenta nella sua complessità e anche nel suo contributo allo sviluppo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

